Comasco

TURATE – SANREMO – L’attesa è alle stelle per la performance di Alex Wyse, il giovane talento nato a Turate, che questa sera mercoledì 12 febbraio salirà sul prestigioso palco dell’Ariston per esibirsi nella categoria “Sanremo Giovani” con il brano “Rockstar”.

Alex Wyse, all’anagrafe Alessandro Rina, è nato il 16 giugno 2000 a Turate, in provincia di Como. Fin da piccolo ha dimostrato una passione travolgente per la musica, che lo ha portato a lasciare l’Italia durante il periodo scolastico per formarsi nel Regno Unito. Dopo un periodo al Chesterton Community College di Cambridge, ha continuato gli studi al BIMM Music Institute di Londra, dove ha affinato la sua voce e il suo stile musicale. Un percorso di sacrifici e dedizione che lo ha portato fino a questa sera, pronto a giocarsi tutto su uno dei palchi più importanti d’Italia.

La competizione si preannuncia serrata: Alex si sfiderà con Vale LP e Lil Jolie per conquistare il favore della giuria e del pubblico. Il festival, che quest’anno vede Carlo Conti come direttore artistico e presidente della giuria, ha selezionato i quattro finalisti con un’attenta valutazione, scegliendo tra centinaia di candidati. Il brano che Alex porterà sul palco si intitola “Rockstar” e promette di emozionare il pubblico con il suo significato profondo. “Questa canzone è un inno alla libertà. Per me essere una rockstar significa essere liberi, e la libertà è il valore massimo a cui aspiro. Ognuno dovrebbe sentirsi libero di essere quello che è”, ha dichiarato il cantante nelle interviste rilasciate prima della competizione. Il pezzo, già trasmesso dalle radio italiane, ha raccolto un grande consenso e potrebbe rivelarsi un vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera.

Dopo il diploma, Alex ha affrontato numerose sfide lavorando come cameriere e fattorino per mantenersi, senza mai abbandonare il suo sogno di vivere di musica. Nel 2021 ha partecipato ai provini di “Amici” di Maria De Filippi, conquistando il pubblico e classificandosi quarto nella competizione. Da allora, la sua carriera ha preso il volo, con l’uscita dell’EP “Non siamo soli” e del suo primo album “Ciò che abbiamo dentro”. Con brani come “Accade” e “Sogni al cielo”, ha consolidato la sua fanbase e si è imposto come una delle voci emergenti più interessanti del panorama musicale italiano.

