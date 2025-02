Città

SARONNO – Il Fantasanremo ha conquistato anche il pubblico di ilSaronno, trasformando la prima serata del Festival in una sfida avvincente tra squadre, bonus e strategie vincenti. La competizione nella lega di ilSaronno è già accesissima, con punteggi serrati e una classifica che promette scintille nelle prossime serate.

Ma cos’è il Fantasanremo? Si tratta di un gioco ispirato al celebre Fantacalcio, dove ogni partecipante forma una squadra selezionando sette artisti in gara al Festival di Sanremo, con un budget prestabilito di Baudi. Durante le serate, gli artisti guadagnano o perdono punti in base a una serie di azioni e situazioni, dai gesti sul palco agli outfit stravaganti. La strategia sta nel scegliere i cantanti giusti e sperare che si comportino in modo da accumulare il maggior numero di bonus possibile!

Dopo la prima serata, la classifica provvisoria della lega di ilSaronno vede al comando L’anno buono è con 370 punti, seguito a breve distanza da Sessoesamba con 365 e Giandoremida con 355. Ai piedi del podio troviamo Amiche ridens con 350 punti, ma la corsa è ancora lunga e tutto può cambiare!

Per quanto riguarda la redazione di ilSaronno, la miglior piazzata è Giulia Ariti, che si trova al nono posto della classifica generale. Meno fortunata la direttrice Sara Giudici, attualmente ferma al 64esimo posto, mentre chiude la classifica interna Marco Vago, che si aggiudica, per ora, la maglia nera del gruppo.

Il vero grande successo, però, è rappresentato dalla straordinaria partecipazione: ben 134 concorrenti si sono iscritti alla lega di ilSaronno, rendendo questa edizione del Fantasanremo un momento di divertimento e condivisione incredibile. La redazione ringrazia di cuore tutti coloro che hanno deciso di giocare con noi, dimostrando che il Festival non è solo musica, ma anche passione, ironia e tanta voglia di stare insieme.

Ovviamente, siamo solo all’inizio! Il Festival è lungo e la classifica potrebbe essere completamente ribaltata nel giro di una serata. Ci saranno sorprese, colpi di scena e bonus inaspettati: chi riuscirà a mantenere il primato e chi invece farà una rimonta clamorosa? Restate con noi per scoprirlo!

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti