ilSaronnese

GERENZANO – Un incontro per organizzare il progetto “controllo del vicinato”, con i dettagli delle zone interessate. L’evento si terrà, brevemente, mercoledì 12 febbraio alle 21: nella sala consiliare del comune di Gerenzano, in via Duca degli Abruzzi. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza: per accedere è necessario usufruire dell’entrata dal cortile sul retro.

Durante l’incontro verranno illustrate le successive fasi organizzative, per tutti i volontari che hanno aderito al progetto “controllo del vicinato”. Nella stessa occasione verrà, inoltre, data ufficialità dei coordinatori addetti alle varie zone interessate.

(foto d’archivio: il municipio di Gerenzano, in via Duca degli Abruzzi)

