Nonostante il recente crash dei giorni scorsi, la situazione del mercato delle criptovalute non è così negativa come potrebbe sembrare. Infatti, i grafici mostrano segnali promettenti.

Bitcoin ha appena registrato un minimo crescente sul timeframe settimanale e si trova in una fase di forte compressione, che potrebbe preludere a un movimento rialzista. Anche nel settore delle altcoin, si osservano segnali positivi, con Ethereum che ha registrato afflussi di capitale sugli ETF superiori a quelli di Bitcoin.

Bitcoin, prezzo e andamento ultimo mese. Fonte: CoinGecko.

In questa fase, individuare le altcoin più promettenti potrebbe rivelarsi una strategia vincente, in vista di un possibile cambio di trend imminente.

Analizziamo quindi alcuni progetti con un potenziale di ritorno superiore alla media da monitorare con attenzione.

Avalanche (AVAX)

Il primo nome in questa lista è Avalanche (AVAX), una delle blockchain più rilevanti e capitalizzate del mercato.

Il suo grafico evidenzia un prezzo intrappolato tra due livelli chiave, ovvero 25 e 50 dollari, che continuano a generare oscillazioni.

Dove risiede l’opportunità? Attualmente, AVAX si trova vicino al livello minimo di questa fascia, il che potrebbe favorire un rimbalzo verso i massimi locali.

Si prospetta un potenziale 2x, sfruttando la consolidata oscillazione tra questi livelli chiave, con la necessità di liquidare la posizione una volta raggiunti i massimi.

Mantra (OM)

Mantra (OM) è stato uno dei progetti più performanti dello scorso anno e continua a registrare ottimi risultati anche in quello in corso.

Tuttavia, il grafico mostra già una forte estensione, quindi l’ingresso deve essere valutato con attenzione.

Attualmente, il prezzo è appena sotto i 6 dollari, con un primo rifiuto di questo livello avvenuto pochi giorni fa. Ci si aspetta ulteriori test di questa resistenza e, se venisse superata, potrebbe verificarsi un forte movimento rialzista.

In caso di fallimento nel superare i 6 dollari, invece, il token potrebbe entrare in un bear market, motivo per cui è consigliabile impostare stop loss stretti.

Mantra, prezzo e andamento ultimi 7 giorni. Fonte: CoinGecko.

THORChain (RUNE)

Questo token presenta un profilo di rischio molto elevato, ma con un potenziale rendimento altrettanto significativo.

Attualmente, il progetto si trova in un momento cruciale: potrebbe riprendersi e tornare a crescere, oppure subire un crollo definitivo.

Per gli investitori disposti a sopportare un’alta volatilità, esiste la possibilità di un ritorno superiore a 10x, a condizione che la fiducia nel progetto venga ristabilita.

Solaxy (SOLX)

Solaxy (SOLX) rappresenta il primo layer 2 di Solana, progettato per migliorare la scalabilità del network, replicando le soluzioni già adottate da Ethereum.

L’esigenza di un layer 2 nasce dall’aumento della congestione della rete Solana, dovuta al massiccio traffico di meme coin, intensificatosi dopo il lancio del sistema Pump.fun.

Essendo il primo progetto di questo genere, Solaxy potrebbe inaugurare un nuovo trend di mercato, con prospettive di crescita elevate.

Attualmente, il token $SOLX può essere acquistato in prevendita al prezzo di 0,001632 dollari, con un capitale raccolto di circa 20 milioni di dollari nella ICO.

MIND of Pepe (MIND)

L’intelligenza artificiale sta acquisendo un ruolo sempre più centrale in vari settori, incluso quello delle criptovalute e degli investimenti.

MIND of Pepe ($MIND) è uno dei progetti crypto più discussi del momento, poiché integra l’IA a supporto della community con l’obiettivo di generare profitti significativi.

Questo agente AI analizza i dati dei social network per offrire previsioni di mercato agli utenti, permettendo loro di effettuare operazioni di trading altamente strategiche.

Il progetto ha già attirato un’ampia base di investitori, con circa 6 milioni di dollari raccolti.

Attualmente, il token $MIND è disponibile in prevendita al prezzo di 0,0033055 dollari, ma è destinato ad aumentare con l’avanzare delle prossime fasi della ICO.

