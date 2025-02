ilSaronnese

CISLAGO – Un’opportunità per appassionati di tutte le età che vogliono avvicinarsi al mondo del disegno o affinare le proprie capacità artistiche: è il corso promosso dal Comune di Cislago, che prenderà il via venerdì 21 febbraio alla Biblioteca comunale. Dieci incontri, ognuno della durata di due ore, che si terranno ogni venerdì sera dalle 20.30, sotto la guida del maestro Fabrizio Vendramin.

L’iniziativa è aperta a ragazzi e adulti ed è pensata sia per chi desidera apprendere le basi del disegno sia per chi vuole migliorare la propria tecnica. La quota di partecipazione è di 90 euro per l’intero ciclo di lezioni, con il materiale a carico dei partecipanti. Per iscriversi, è necessario compilare il modulo disponibile sul sito del Comune di Cislago e inviarlo all’indirizzo [email protected], oppure consegnarlo in formato cartaceo all’Ufficio Cultura nei giorni di apertura al pubblico. I posti sono limitati.

Fabrizio Vendramin: l’arte in continua evoluzione

Nato a Busto Arsizio nel 1962, Fabrizio Vendramin ha iniziato il suo percorso artistico frequentando il Liceo Artistico di Busto Arsizio, per poi proseguire gli studi all’Accademia di Belle Arti di Brera, sotto la guida dello scultore Enrico Mandrini. Dopo un’esperienza come restauratore, si è dedicato alla cartellonistica pubblicitaria e successivamente alla decorazione murale.

Negli anni 2000 ha affinato la sua tecnica nella pittura figurativa e si è specializzato nella pop art e nell’action painting, esibendosi dal vivo con creazioni spettacolari in teatri, piazze ed eventi aziendali. Le sue opere hanno raggiunto il pubblico internazionale, con esposizioni in Francia, Spagna, Germania, Lettonia e Ungheria. Ancora oggi continua a stupire con le sue performance artistiche, combinando creatività e tecnica in uno stile unico e coinvolgente.

