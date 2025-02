Cronaca

MOZZATE – Martedì 11 febbraio, il traffico ferroviario sulla linea Milano-Saronno-Varese-Laveno è stato interrotto dalle 15 alle 16.45 a seguito di una fuga di gas nei pressi della stazione di Mozzate. L’incidente è stato provocato da una scavatrice che, operando nell’area, ha accidentalmente tranciato una tubatura della rete del gas metano.

Per garantire la sicurezza, i vigili del fuoco di Como hanno disposto la sospensione della circolazione fino all’intercettazione della valvola di emergenza, che ha permesso di arrestare la dispersione del gas. Una volta risolta la situazione, la circolazione è ripresa regolarmente alle 16.45.

Nel frattempo, diversi treni hanno subito modifiche o cancellazioni. Il treno 12053, partito da Milano Cadorna alle 15.09 e diretto a Varese Nord, ha terminato la corsa a Saronno. Il convoglio 10056, in partenza da Varese Nord alle 15.20 per Milano, non ha effettuato servizio tra Tradate e Saronno. Il treno 55, con partenza prevista da Milano alle 15.52 per Laveno, è stato riprogrammato con partenza da Tradate, mentre il treno 58, previsto in partenza da Laveno per Milano, si è fermato a Varese Nord.

Disagi e cancellazioni hanno interessato anche la stazione di Bovisa, con ritardi e soppressioni lungo la linea per Saronno e Milano Cadorna, in particolare sui collegamenti da e per Malpensa.

(foto archivio: un precedente intervento dei vigili del fuoco per una fuga di gas)

