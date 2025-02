Città

SARONNO – Un’importante innovazione nel campo della chirurgia ortopedica è stata introdotta all’ospedale di Saronno, dove l’équipe di ortopedia guidata da Giuliano Salvadori del Prato ha eseguito per la prima volta in Lombardia un autoinnesto di tessuto adiposo del ginocchio attraverso il sistema ADPlus – Medical Health Innovation per il trattamento di una lesione condrale.

La tecnica, altamente innovativa, consente di aspirare, processare e reinnestare immediatamente cellule di grasso prelevate direttamente dal ginocchio del paziente, evitando così la necessità di allestire un secondo campo operatorio per il prelievo da altre zone del corpo, come l’addome.

L’intervento, eseguito nella giornata di ieri, lunedì 10 febbraio, rappresenta un significativo passo avanti nella chirurgia rigenerativa, offrendo un approccio meno invasivo e con tempi di recupero potenzialmente ridotti per i pazienti affetti da lesioni cartilaginee.

Questo intervento segna un traguardo significativo per la sanità lombarda, trattandosi della prima procedura di questo tipo eseguita in Regione Lombardia. L’adozione di questa innovativa tecnica all’ospedale di Saronno conferma l’impegno della struttura nell’offrire ai pazienti soluzioni all’avanguardia, migliorando le prospettive di trattamento per le patologie articolari e contribuendo all’evoluzione della chirurgia ortopedica rigenerativa.

