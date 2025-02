Cronaca

ROVELLO PORRO – “Come era e come è ora.. rubati cespugli e sassi di contorno, uno molto pesante. Non c’è limite alla stupidità”. Questo l’amaro commento dei volontari dell’associazione Ave in merito a quanto successo – verosimilmente l’altra notte – nell’aiuola che è situata nei pressi del cimitero del paese.

Si è adesso in cerca di eventali testimoni dell’accaduto; ed i volontari senz’altro non mancheranno di risistemare questo spazio verde. Il cimitero rovellese si trova in via Pagani.

Non è la prima volta, anche in paese, che aiuole e spazi verdi siano presi di mira da ladruncoli a “caccia” di fiori e piante.

(foto: sopra l’aiuola situata nei pessi del campo santo; come è adesso e nella immagine sotto com’era prima del passaggio del ladro)

12022025