Cronaca

SARONNO – Parti intime esposte, giacca a vento e scarpe da tennis. Anche ieri, martedì 12 febbraio, è stata una giornata difficile, con diverse segnalazioni e due interventi delle forze dell’ordine e dei soccorritori per il 41enne che, da domenica mattina, gira in stato confusionale tra il centro e la stazione di Saronno.

“Avevo letto gli articoli – racconta una 30enne saronnese che l’ha incontrato ieri mattina – quindi ero a conoscenza della situazione, ma vederlo di persona mi ha lasciata sconcertata. Sicuramente per la nudità, ma anche per lo stato di confusione e la mancanza di consapevolezza che lo fanno apparire disarmato e in pericolo. Davvero non c’è nessuno, in una città come Saronno, che possa aiutarlo?”

L’uomo è stato soccorso intorno alle 11 nella zona di via Ferrari, nel quartiere Retrostazione, e poi, dopo una lunga camminata senza pantaloni tra via Vincenzo Monti e il centro, anche in corso Italia. Il copione è stato sempre lo stesso: intervento del personale sanitario, prima con l’ambulanza del Sos di Uboldo e poi con quella della Croce Azzurra di Cadorago, oltre ai carabinieri e alla polizia locale allertati da passanti e residenti.

Il 41enne è stato portato per due volte all’ospedale di Saronno: la prima alle 11,30 e la seconda poco prima delle 13,40.

