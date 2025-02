Città

SARONNO – “Qual è la situazione attuale dei conti del Teatro Giuditta Pasta?”. E’ la domanda che si fanno molti saronnesi a fronte dello scandalo degli ammanchi al bilancio della fondazione che gestisce la sala di via Primo maggio.

A fare il punto è stato ieri, nella conferenza stampa, è stato il presidente della fondazione, Tino Volpi che insieme alla giunta comunale e al direttore artistico, ha rassicurato gli abbonati, da sempre legati al teatro saronnese.

“Abbiamo rifatto tutta la contabilità – ha spiegato Volpi – il teatro ha un valore della produzione che supera i 730 mila euro tra i quali c’è un contributo comunale è di 200 mila euro e uno ministeriale di 30 mila euro”. Non mancano però le difficoltà legate alla scoperta degli ammanchi: “I debiti emergono progressivamente – ha continuato Volpi – anche perché, per le modalità con cui sono stati prelevati, risultano registrati come già pagati”.

Come reso noto nella giornata di lunedì la Guardia di Finanza ha ricostruito un sofisticato sistema di appropriazione indebita che avrebbe permesso a una dipendente di sottrarre 440 mila euro dai conti della fondazione. Attraverso operazioni contabili artefatte, la donna avrebbe effettuato bonifici a suo favore, prelevato contanti e utilizzato la carta aziendale per acquisti personali, occultando le irregolarità nei bilanci per sei anni. La maggior parte del denaro sottratto, circa 350 mila euro, proveniva dagli incassi della biglietteria, mentre il resto derivava da assegni bancari e prelievi diretti allo sportello. Le indagini sui flussi finanziari hanno rivelato che parte delle somme sono state spese su piattaforme di e-commerce, includendo anche acquisti di capi d’abbigliamento per un valore di 800 euro.

Sul fronte del bilancio, la situazione è chiara: “Abbiamo un utile di gestione ordinaria di 11 mila euro nel 2024, ma dobbiamo fare i conti con 420 mila euro di sopravvenienze passive“. Non solo novità contabili: “Abbiamo cambiato metodo di organizzazione l’attività a volte facciamo solo l’affitto sala. E’ difficile far tornare i conti: diciamo chiaramente è il variety è quello che tiene in piedi tutto il resto”.

Alla conferenza stampa è intervenuto anche il direttore artistico Andrea Chiodi: “I membri del Cda sono stati degli eroi. Hanno capito la gravità della situazione e ci hanno permesso di proseguire con la programmazione culturale. Abbiamo dovuto fare delle scelte come la rinuncia allo spettacolo del sabato ma così facendo abbiamo guadagnato 150 spettatori under 20”.

Nel frattempo, sono stati realizzati importanti investimenti per migliorare le strutture del teatro. “Abbiamo effettuato interventi in collaborazione con il Comune – ha aggiunto Volpi – suddivisi in due tranche: 64 mila euro prima e 75 mila euro poi, per rifare corde, luci, scenografie e la levigatura del palco”.

“Sul teatro l’Amministrazione investe molto – ha concluso l’assessore Laura Succi – ma è fondamentale che si lavori in un’operazione a tutto tondo, che guardi a 360 gradi. Bene il variety, ma anche altre iniziative culturali, con particolare attenzione ai giovani”.

(foto: il cda del teatro in un consiglio comunale all’Aldo Moro)

