SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota congiunta di Lista Civica di Centro – Con Saronno – L’Italia c’è, Pd Saronno, Saronno Civica con Augusto Airoldi e Tu@ Saronno in merito alla sottrazione di fondi al teatro Giuditta Pasta.

““Finalmente!” è il titolo che il Sindaco Augusto Airoldi ha voluto dare alla conferenza stampa di ieri, martedì 11 febbraio, su quanto emerso sulla precedente gestione amministrativa del Teatro di Saronno.

I fatti fino ad ora emersi sono stati già ampiamente descritti e documentati ieri da Sindaco e Presidente del Teatro. Ora sta alle Autorità preposte di proseguire le indagini sui vari fronti (penale, civile e contabile) per identificare tutte le responsabilità ancora da chiarire in questa deprecabile vicenda.

Ciò che vogliamo sottolineare è la lungimiranza dimostrata dal sindaco Airoldi e dalla sua Giunta nell’aver voluto nominare un Consiglio di Amministrazione composto solo di stimati professionisti che, con alto senso civico e competenza, si sono messi gratuitamente al servizio del Teatro e quindi della città.

La mancata approvazione del bilancio 2022 da parte del precedente Presidente e relativo Consiglio di Amministrazione, come era invece doveroso da parte loro fare, dimostrava infatti che la politica doveva fare spazio a nuove competenze professionali.

Il loro lavoro di analisi, riorganizzazione e pulizia, svolto dal Presidente e dal nuovo CdA con il massimo rigore e nel doveroso silenzio, non ha però impedito al nuovo direttore Andrea Chiodi, in collaborazione con l’assessore alla Cultura Laura Succi, di offrire un innovativo e interessante palinsesto che sta contribuendo a rilanciare l’attività del teatro. La rinnovata ed ampia partecipazione del pubblico agli spettacoli proposti, con il coinvolgimento anche di circa 150 giovani provenienti da Saronno e dalla Provincia di Varese, sta dimostrando l’apprezzamento per le nuove proposte.

Anche in questo caso, il sindaco Airoldi e la sua Amministrazione hanno dimostrato con azioni lungimiranti e concrete di voler assicurare il pieno rispetto delle leggi e perseguire il bene della nostra città.

