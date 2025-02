Città

SARONNO – “La conferenza stampa tenuta dal sindaco Augusto Airoldi con gli assessori Laura Succi e Domenico D’Amato ed il presidente del Cda Vincenzo Volpi hanno chiarito come l’attuale amministrazione è stata attenta dove altri hanno mancato di controlli”.

E’ il commento sulle pagine de ilSaronno del Pd Saronno sulla vicenda degli oltre 400 mila euro alla fondazione del teatro Pasta di Saronno da parte di una contabile.

QUI IL RICOSTRUZIONE DELLA GDF – QUI LA SINTESI DELLA CONFERENZA STAMPA

“Come spiegato dettagliatamente, dopo l’insediamento e le prime opere di supporto, è stato subito chiaro che qualcosa non fosse a posto ed è stato subito chiesto l’intervento delle forze preposte per il controllo della gestione contabile, con la Guardia di Finanza immediatamente coinvolta. Va dato quindi grandissimo merito all’amministrazione e dei suoi responsabili ad aver subito bloccato le azioni di sottrazione di fondi del teatro da parte della responsabile contabile e di aver gestito in modo esemplare una situazione che stava minando una delle istituzione più amate dai cittadini saronnesi. Grazie ancora quindi al Sindaco Airoldi e la sua squadra”.

