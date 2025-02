Città

SARONNO – Torna un appuntamento imperdibile per gli amanti della tradizione: sabato 22 febbraio si terrà la sedicesima edizione della cena contadina, organizzata dal Gruppo storico Sant Antoni da Saronn. L’evento si inserisce nell’ambito della festa di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto e si svolgerà in Sala Premoli (via San Francesco, 15), a partire dalle 19.30.

La serata sarà un’occasione per rivivere le antiche tradizioni contadine e gustare piatti tipici della cultura rurale, in un’atmosfera conviviale e accogliente. La quota di partecipazione è di 25 euro e rappresenta un contributo per la conservazione della chiesetta di Sant’Antonio. È inoltre previsto un menù speciale per bambini al costo di 10 euro (su richiesta al momento della prenotazione), mentre i bambini sotto i 6 anni potranno partecipare gratuitamente.

La prenotazione è obbligatoria e sarà possibile iscriversi fino al 18 febbraio, contattando il numero 351 883 6631 via telefono o WhatsApp, oppure inviando un’email a [email protected].

