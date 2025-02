iltra2

TRADATE – La biblioteca civica Frera ospiterà giovedì 13 febbraio un workshop informativo dal titolo “Miti da sfatare sul mal di schiena”, un incontro aperto al pubblico per approfondire le reali cause di questo problema e le strategie più efficaci per prevenirlo e gestirlo.

L’appuntamento è fissato per le 20.30 alla Sala conferenze della biblioteca, situata in via Zara 37. A condurre l’incontro sarà Massimiliano Vanossi, fisioterapista con master in terapia e ricerca sulle patologie della colonna vertebrale, che guiderà i partecipanti attraverso un percorso basato sulle evidenze scientifiche per distinguere le informazioni corrette da credenze diffuse ma prive di fondamento.

Durante il workshop si affronteranno diversi temi, tra cui:

L’importanza di conoscere le cause del mal di schiena: sono davvero indispensabili per curare il dolore?

Consigli pratici per la gestione quotidiana del problema, dal movimento corretto all’attività fisica.

I segnali di allarme che richiedono un approfondimento medico.

Il ruolo delle emozioni e dello stress nella percezione del dolore lombare.

L’evento è organizzato con l’obiettivo di fornire strumenti utili e concreti per migliorare la qualità della vita di chi soffre di disturbi alla schiena.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca civica Frera al numero 0331841820 o scrivere a [email protected].

(foto archivio; precedente appuntamento in biblioteca)

12022025