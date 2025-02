ilSaronnese

CISLAGO – L’ennesimo incidente ha riacceso la preoccupazione dei residenti di via Giovanni Paolo XXIII, da tempo in lotta per ottenere interventi sulla sicurezza stradale. Mercoledì 12 febbraio una Fiat Punto è stata trovata fuori strada dopo aver perso il controllo all’altezza della temuta curva a gomito. Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi, ma l’episodio si aggiunge a una lunga serie di incidenti che alimentano l’allarme nella zona.

I residenti della via, situata lungo la circonvallazione, da anni denunciano il pericolo rappresentato dalla velocità elevata con cui auto, moto e camion percorrono il tratto. “Aspettiamo sempre la prossima macchina finita nel campo – raccontano esasperati – Sempre sperando che non ne paghi il conto con ferite gravi il conducente”

Le richieste sono chiare: l’installazione di autovelox fissi visto che, limite di velocità esiste, ma spesso viene ignorato. Non piace invece l’idea dei dossi per il timore che possano causare ulteriori disagi, ma è chiaro che la situazione non può restare immutata.

