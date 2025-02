Cogliate

COGLIATE – Se ne sta parland sui social: mamme arrabbiate perchè quando, in paese vanno a prendere i loro figli a scuola, poi trovano sotto il tergicristallo della propria auto una brutta sorpresa ovvero una contravvenzione per divieto di sosta.

“In zona posteggi non ce ne sono e qui poco sono stati tolti, le auto vengono lasciate giusto il tempo per recuperare i bimbi e ripartire… insomma, cè una situazione di oggettiva necessità e la polizia locale dovrebbe tenerne conto” in estrema sintesi il pensiero di diverse mamme. Il riferimento va alla zona dove si concentrano tre asili, il nido e la scuola elementare.

(foto archivio: la brutta sorpresa trovata dalle mamme quando vanno a prendere i figli a scuola, una contravvenzione)

