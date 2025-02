iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Nei giorni scorsi il Museo Branda Castiglioni ha ospitato un evento dedicato alla presentazione del restauro dei mappamondi del 1622, custoditi a Palazzo Branda Castiglioni. La serata ha visto la partecipazione di esperti nel campo della conservazione e della ricerca storica.

L’incontro ha avuto come protagonisti Paola Bertaglia, restauratrice specializzata in policromie lignee, opere in carta, dipinti su tela e tavola, e il professor Marco Zocco Ramazzo, filologo medievista dell’Università di Ginevra. Durante l’evento, i relatori hanno illustrato il complesso processo di restauro e l’importanza storica dei mappamondi, che rappresentano una preziosa testimonianza cartografica dell’epoca.

Per chi non ha potuto partecipare, il video della serata è disponibile su YouTube, offrendo così a un pubblico più ampio la possibilità di approfondire gli interventi di restauro e i dettagli storici emersi dall’analisi dei manufatti.

