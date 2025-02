news

Se Bitcoin ed Ethereum hanno dimostrato che il valore e la finanza possono essere decentralizzati, molti si chiedono se lo stesso principio possa essere applicato all’intelligenza artificiale. Infatti l’AI, nelle mani delle Big Tech, rischia di trasformarsi in un sistema chiuso, controllato da pochi attori come Google, Microsoft e OpenAI.

Negli ultimi tempi sono nati diversi progetti che puntano a creare modelli di AI decentralizzati utilizzando la blockchain e alcuni dei nomi più noti includono Tao, Virtuals e AI16Z. Questi progetti stanno cercando di costruire modelli di AI indipendenti dalle infrastrutture centralizzate delle grandi aziende tecnologiche. Tuttavia, c’è un grande ostacolo da superare: i dati. L’addestramento di un modello di AI, infatti, richiede enormi quantità di dati di alta qualità e le Big Tech hanno accesso a dataset proprietari che danno loro un vantaggio enorme, mentre i team del settore crypto devono accontentarsi di dati disponibili pubblicamente, con risultati spesso meno accurati e performanti.

Per questo motivo, alcuni progetti hanno adottato un approccio ibrido, utilizzando API centralizzate come quelle di OpenAI e Microsoft Copilot, ma questo compromesso mette in discussione la loro reale decentralizzazione.

Creare un’intelligenza artificiale decentralizzata non è solo una questione di dati ma anche di costi, e gli sviluppatori accettano un certo margine di errore nei modelli AI, ma i prezzi dei servizi delle Big Tech stanno diventando sempre più proibitivi.

Qui entra in gioco DeepSeek, la startup cinese che ha lanciato un modello AI più efficiente ed economico rispetto ai concorrenti americani la cui differenza è impressionante: mentre OpenAI investe cifre astronomiche come 500 miliardi di dollari nel progetto Stargate, DeepSeek ha sviluppato il suo modello con appena 6 milioni di dollari.

DeepSeek ha attirato rapidamente l’attenzione del mercato crypto, con alcuni progetti di AI decentralizzata che hanno iniziato a integrarlo nei loro sistemi, tuttavia, questa soluzione solleva un nuovo dilemma: se DeepSeek è controllato dalla Cina, un paese noto per la censura e il controllo sui dati, possiamo davvero parlare di decentralizzazione? Il rischio è che, invece di dipendere dalle Big Tech americane, il mondo crypto finisca per dipendere da un’unica entità cinese, con tutte le implicazioni politiche e tecniche del caso.

La battaglia per la decentralizzazione dell’AI è solo all’inizio

L’idea di un’intelligenza artificiale veramente decentralizzata è ancora agli inizi, del resto i progetti basati su blockchain dovranno trovare un equilibrio tra ideali e realtà pratiche. Se da un lato, infatti, c’è il desiderio di eliminare il controllo centralizzato, dall’altro c’è la necessità di infrastrutture affidabili e scalabili. DeepSeek potrebbe rappresentare una valida alternativa ai modelli occidentali, ma resta da vedere se sarà davvero immune alla censura e alle limitazioni imposte da Pechino.

Il settore crypto ha dimostrato di saper innovare e sfidare i giganti della finanza tradizionale e ora la sfida si sposta sull’intelligenza artificiale. Nei prossimi anni vedremo se i modelli decentralizzati riusciranno davvero a competere con quelli delle Big Tech o se saranno costretti a scendere a compromessi, ma una cosa è certa: la battaglia tra centralizzazione e decentralizzazione è tutt’altro che finita.

