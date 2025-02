Cronaca

CARONNO PERTUSELLA / VENEGONO INFERIORE – Ieri pomeriggio alle 16.2o a Caronno Pertusella, in corso Italia, per lo scontro tra due automobili sono rimasti feriti un 36enne ed un 47enne. Sul luogo del sinistro è accorsa una pattuglia della polizia locale caronnese ed una ambulanza, i feriti non sono comunque apparsi in condizioni preoccupanti. Gli agenti della vigilanza urbana si sono quindi occupati di tutti i rilievi dell’incidente al fine di chiarirne con precisione la dinamica e risalire alle eventuali responsabilità.

La scorsa notte alle 23.15 in via Kennedy, tratto locale dell’ex statale Varesina a Venegono Inferiore per un tamponamento fra due automobili sono state soccorse due persone, di 43 e di 51 anni, che non hanno comunque riportato gravi lesioni. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia dfi Saronno e l’ambulanza del Sos di Malnate.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

13022025