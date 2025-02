Cronaca

ORIGGIO – Incidente questa mattina in un plesso industriale di viale Europa alla periferia di Origgio dove è stato investito un pedone. Il sinistro si è verificato alle 9.35 e sul posto è stto richiesto l’intervento dell’ambulanza.

E’ arrivata l’autolettiga del Sos Uboldo il cui equipaggio si è preso cura di un 57enne che aveva riportato lesioni e contusioni varie; è stato infine trasportato all’ospedale Galeazzi di Milano, comunque non in pericolo di vita.

Le circostanze dell’incidente sono adesso al vaglio, in ditta sono intervenuti anche i tecnici del servizio anti-infortunistico dell’azienda sanitaria, come sempre succede in simili caso.

(foto archivio: un precedente intervento dell’ambulanza del Sos Uboldo per una emergenza medica sul territorio del Saronnese)

13022025