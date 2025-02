Comasina

CESANO MADERNO – Anche nel 2025 torna l’appuntamento con “Pillole di Scienza”, la rassegna organizzata dalla Biblioteca civica “Pappalettera” di via Borromeo a Cesano Maderno, in collaborazione con l’associazione Leo Scienza. L’iniziativa è dedicata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi, con l’obiettivo di avvicinarli alla scienza e alla scoperta del mondo attraverso laboratori e letture coinvolgenti.

Tema 2025: la sostenibilità ambientale Quest’anno il tema centrale sarà la sostenibilità ambientale, affrontata con attività pratiche e didattiche per tutte le fasce d’età. Ecco il programma completo degli eventi:

Sabato 15 febbraio Ore 10 e 11.30 : “Un pianeta da salvare”

Lettura e laboratorio per bambini della scuola dell’infanzia.

Venerdì 21 febbraio Ore 16 : “Scienziate e scienziati di domani”

Laboratorio pratico dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Sabato 1 marzo Ore 15.30 e 17 : “Cibi-amo il futuro”

Laboratorio didattico e scientifico per bambini della scuola primaria.



Come partecipare Le prenotazioni per ogni evento apriranno una settimana prima della data prevista e saranno gestite tramite l’app C’è Posto. Si consiglia di riservare il proprio posto in anticipo, vista l’alta partecipazione attesa.

