Solana è la seconda blockchain per TVL (total value locked, ovvero la quantità di denaro bloccato) presente oggi sul mercato, sebbene con una certa distanza rispetto a Ethereum secondo questa metrica.

Tuttavia, in altri ambiti, il divario è meno marcato, soprattutto se si analizzano i ricavi generati dalle commissioni di transazione.

Sebbene i dati non siano completi (è impossibile registrare tutto), emergono segnali che indicano come Solana e le sue DApp siano in grado di generare utili maggiori.

Questo non accade sempre, ma è già successo e continuerà a verificarsi, grazie all’elevato numero di transazioni effettuate sulla blockchain Solana. Se da un lato Ethereum ospita progetti tecnicamente più avanzati rispetto a quelli presenti su Solana, dall’altro quest’ultima si distingue per un’ampia mole di microtransazioni legate ad attività che generano un elevato volume di scambi.

Un esempio significativo è rappresentato dalle meme coin e dal settore dell’iGaming, entrambi caratterizzati da un’intensa attività sulla blockchain di Solana.

In particolare, il sistema Pump.fun contribuisce alla creazione di decine di migliaia di meme coin al giorno che, una volta disponibili per il trading, generano volumi di scambio considerevoli.

Di conseguenza, si delinea uno scenario in cui Ethereum resta la blockchain di riferimento, ma Solana è in grado di generare ricavi simili, se non superiori, dando vita a una dinamica che sta impattando il mercato in modo significativo.

Il token SOL ha registrato performance straordinarie dal 2023 a oggi, mentre ETH si è rivelato una delle maggiori delusioni del mercato, con un andamento grafico poco entusiasmante.

Ciò potrebbe portare Solana a superare Ethereum in termini di capitalizzazione di mercato e a conquistare una posizione dominante? Forse, ma vi sono ancora alcune criticità da affrontare.

La principale riguarda il fatto che Solana è attualmente una blockchain unica, che gestisce direttamente tutte le transazioni del proprio ecosistema. Questo rappresenta sia un vantaggio che uno svantaggio: da un lato, tutti i ricavi delle commissioni restano all’interno della rete; dall’altro, eventuali malfunzionamenti potrebbero risultare critici.

In caso di congestione della rete o di interruzioni del servizio, gli utenti si troverebbero bloccati, senza alternative.

Situazioni di questo tipo si sono già verificate in passato: la blockchain è stata resettata più volte e in altre occasioni ha rifiutato un elevato numero di transazioni.

Tuttavia, una soluzione proposta da un progetto indipendente potrebbe rappresentare la svolta definitiva per Solana, ponendola in una posizione di vantaggio rispetto a Ethereum.

Solaxy (SOLX) lancia il primo layer 2

Per risolvere questa criticità, Solaxy ($SOLX) ha introdotto una soluzione già adottata con successo da Ethereum: i layer 2.

Si tratta di blockchain secondarie che operano in sinergia con la principale, delegando parte del carico di lavoro e ottimizzando le prestazioni complessive del network.

Questa strategia, già fondamentale per l’attuale ecosistema Ethereum, che conta numerosi layer 2 attivi, non era mai stata implementata su Solana.

L’iniziativa di Solaxy segna dunque una svolta nella storia della blockchain, rappresentando una novità che ha riscosso un forte interesse. Il progetto, infatti, sta attirando attenzione per due motivi fondamentali che potrebbero decretarne il successo.

Il primo è il vantaggio tecnico derivante dall’essere il primo layer 2 su Solana, garantendo un’importante posizione di leadership rispetto ai futuri concorrenti.

Il secondo è legato alle commissioni: la migrazione delle transazioni da Ethereum a Solaxy potrebbe spingere il valore del token $SOLX verso l’alto.

Gli utenti che utilizzeranno la blockchain Solaxy dovranno necessariamente detenere SOLX nei loro wallet per pagare le commissioni di rete. Questo potrebbe aumentare significativamente la popolarità di SOLX e farne crescere il prezzo, erodendo parte della visibilità e del dominio di Solana.

In un ecosistema come quello di Solana, caratterizzato da un utilizzo massiccio, la possibilità di catturare una quota del volume transazionale sta suscitando grande interesse nel mercato.

Per questo motivo, la prevendita di Solaxy sta registrando una crescita esponenziale, con circa 20 milioni di dollari raccolti nelle settimane successive all’apertura.

Il token SOLX è attualmente disponibile in prevendita al prezzo di lancio di 0,001632 dollari, ma questa cifra è temporaneamente stabilita in fase di ICO (Initial Coin Offering) e si prevede un significativo incremento del valore del token dopo il listing.

