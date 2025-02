Città

SARONNO – E’ passato un anno dalla creazione del centro di primissima accoglienza di Saronno nell’ex ostello ed è tempo di accoglienza anche alla luce delle domande dei saronnesi nelle ultime settimane sull’andamento del progetto.

Nel gennaio scorso, il 29 gennaio, erano arrivati i primi migranti all’ormai ex ostello di via Sampietro, i migranti che, come annunciato a nel novembre precedente per effetto di un accordo con l’Amministrazione proprietario dello stabile, la Prefettura di Varese ha destinato a Saronno, nell’ambito del piano del Governo di gestione dei flussi straordinari dei migranti.

Nel corso del 2024 il Cas Sampietro gestito dalla Croce Rossa ha ospitato 30 ragazzi appartenenti a diverse provenienze (7 Bangladesh, 5 Pakistan, 5 Burkina Faso, 3 Egitto, 3 Guinea, 3 Mali, 1 Costa D’Avorio, 1 Benin, 1 Gambia e 1 Russia).

Il Centro è presidiato 24 ore su 24 dal personale della Croce Rossa: “La convivenza tra gli ospiti – spiegano dal Comune – è sempre stata caratterizzata da un clima di rispetto e collaborazione, senza problemi di ordine pubblico né interventi delle forze dell’ordine”. Buona anche la convivenza con i “vicini di casa” del centro e con l’intero quartiere.

In questo momento 29 ospiti sono in attesa di essere convocati dalla Commissione Territoriale di Milano per le loro richieste di riconoscimento dello stato di asilo, uno è in attesa di udienza per suo ricorso alla decisione della Commissione.

Diciannove dei 30 ospiti hanno un impiego con regolare contratto di lavoro nel campo della ristorazione, vigilanza, in autolavaggio.

Tutti gli ospiti frequentano con continuità e impegno i corsi di alfabetizzazione e i corsi di licenza media del Cpia di Saronno, dimostrando volontà di integrazione.

Il Centro ha inoltre avviato una collaborazione con i volontari di RESQ Saronno, favorendo momenti culturali e teatrali che hanno visto protagonisti gli ospiti e la comunità locale.

