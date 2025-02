Città

SARONNO – “La collaborazione tra amministrazione comunale e teatro ha raggiunto un’eccellenza di intervento per quando riguarda l’intelligenza finanziaria dei comportamenti registrati nell’ambito di una totale trasparenza per quanto riguarda tempi e modalità di gestione”.

E’ il passaggio focale dell’intervento dell’assessore al Bilancio Domenico D’Amato in merito al rapporto tra il Comune e la Fondazione del teatro Pasta durante la conferenza stampa in merito alla vicenda della sottrazione dei fondi, oltre 400 mila euro, alla fondazione.

L’assessore ha tenuto a parlare degli investimenti fatti per la sala di via Primo maggio che è di proprietà comunale: “E’ importante raccontare questo aspetto perchè, al di là della vicenda della distrazione dei fondi, noi abbiamo sempre lavorato con delle operazioni assolutamente trasparenti e legittime perchè la programmazione culturale fosse libera da qualsiasi laccio e lacciuoli e si potesse esplicare al massimo delle sue potenzialità”.

“In stretto coordinamento anche con il Cda abbiamo fatto delle operazioni del tutto trasparenti e legittime per consolidare l’aspetto patrimoniale della gestione economica e patrimoniale del teatro. Il fondo patrimoniale si era azzerato con quelle operazioni, quindi con abbiamo dato l’usufrutto trentennale del teatro alla fondazione. Abbiamo costituito una dimensione patrimoniale importante per il teatro che gli ha consentito di accedere a finanziamenti e anticipazioni bancarie che prima non gli era possibile richiedere”.

E continua: “Altra operazione che abbiamo fatto, visto che come Comune rimaniamo proprietari dell’immobile dato in usufrutto, è un investimento un anno e mezzo fa per il rifacimento della parte di impermeabilizzazione del tetto di circa 600.000 euro. Parte delle opere sono state realizzate e per completarle abbiamo trasferito le risorse liquide al teatro per 370 mila euro per gli interventi ancora da realizzare. Sarebbe stato un cantiere complesso che poteva portare interferenze anche per la programmazione teatrale. Così abbiamo preferito trasferire risorse, che poi sono fondi propri del Comune, al teatro. Dovranno realizzare gli interventi e rendicontarci l’intervento.

Chiaro il giudizio di D’Amato: “Questa è un’operazione di grande trasparenza ma anche di grande intelligenza finanziaria perché l’Amministrazione non era in grado di fare gli investimenti con i tempi che la programmazione richiede mentre la gestione del teatro sarà sicuramente più fluida potendo fare gli interventi nei momenti più opportuni. Non solo. Questa scelta ha consentito anche una liquidità al teatro che in qualche modo ha, come possiamo dire, ridotto la sofferenza di patrimonio per le sottrazioni indebite. Quindi possiamo dire che questa collaborazione tra amministrazione comunale e teatro ha anche raggiunto un’eccellenza di intervento per quando riguarda l’intelligenza finanziaria dei comportamenti che sono stati realizzati nell’ambito di una trasparenza totale e nell’ambito di interventi già previsti e programmati a tutto vantaggio della programmazione culturale”.

