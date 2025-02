Città

SARONNO – Anche l’associazione Il Sandalo accoglie giovani per un’opportunità di formazione con il servizio civile universale. Per chi ha un’età compresa fra 18 e 28 anni anche quest’anno è possibile candidarsi per i progetti del servizio civile universale presentando domanda entro il 18 febbraio.

Ci sarà tempo fino al 18 febbraio 2025, per candidarsi al progetto di servizio civile universale, tra cui è presente anche l’associazione Il Sandalo con un posto per il progetto “Fair trade: ambasciatori del commercio equo solidale” coordinato da Altromercato in 90 realtà italiane.

Un’esperienza di volontariato significativa, che come testimonia Veronica, la giovane attualmente in servizio civile presso il Sandalo “permette di conoscere gli squilibri economici e sociali, le disuguaglianze nei rapporti commerciali internazionali e nei rapporti a livello locale, sviluppando attraverso il consumo critico modelli economici e sociali che favoriscono lo sviluppo sostenibile. In altre parole, avevo l’esigenza di essere partecipe, attiva, confrontandomi con realtà diverse per ampliare i miei orizzonti. Il Servizio civile al Sandalo inoltre, mi dava la possibilità, per me molto affascinante, di lavorare in una bottega del commercio equo e solidale, il Sandalo di Saronno, una realtà poco familiare a noi giovani che siamo cresciuti praticamente dentro ai negozi di grande distribuzione”.

Il Servizio Civile Universale è infatti una bella opportunità per i giovani che si vogliono mettere in gioco. Impegna 25 ore a settimana per 1 anno, nel periodo fine maggio 2025 ad aprile 2026, con un rimborso di 𝟱𝟬𝟳 euro 𝗮𝗹 𝗺𝗲𝘀𝗲 𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘀𝘀𝗲, compatibile con studio o altri impegni lavorativi. In più, al termine del servizio, permette di ottenere il 15% di riserva nei concorsi pubblici, Certificazione delle competenze per arricchire il Cv, riscatto previdenziale dell’anno, riconoscimento del servizio civile come tirocinio universitario.

Durante questa esperienza la giovane o il giovane avrà l’opportunità di sperimentarsi in tante attività di promozione e informazione sul commercio equo solidale in bottega, negli eventi, nelle scuole e in altre iniziative di economia solidale del territorio. Costituirà anche una valida prima esperienza nel mondo del lavoro da inserire nel proprio curriculum oltre che essere ambasciatori consapevoli di un altro modo di fare economia. Sarà un’occasione per apprendere le buone pratiche per essere non solo divulgatori del commercio equo e solidale, ma anche consumatori consapevoli e responsabili.

Per informazioni https://ilsandalo.eu/servizio-civile.html, o è possibile mandare una mail a i[email protected], o contattare il numero 3534153175.

