Softball

SARONNO – La stagione agonistica prenderà il via il weekend del 29-30 marzo con la Serie A1 softball, seguita dalla Serie A2, il cui debutto è previsto per la settimana successiva. Lo ha reso noto la Commissione organizzazione gare (Cog), che ha pubblicato i calendari ufficiali della regular season 2025 di tutti i principali campionati.

Le società di A1 softball hanno tempo fino al 7 marzo per presentare eventuali richieste di variazione ai calendari. Le altre società hanno tempo fino al 14 marzo per presentare eventuali richieste di variazione ai calendari.

Il debutto delle squadre locali

Saronno-Collecchio, Macerata-Caronno, Forlì-Oltretorrente, Rovigo-Bollate e Castelfranco Veneto-Pianoro: questo è il programma della prima giornata della Serie A1 di softball, che prenderà il via il 29 e 30 marzo. La regular season terminerà nel fine settimana del 19-20 luglio: le prime quattro classificate disputeranno i playoff a partire dal weekend del 26-27 luglio, mentre la nona e la decima in graduatoria si affronteranno nel playout, previsto solo nel caso in cui tra le due squadre ci siano tre o meno gare di differenza al termine della stagione regolare. Le Italian Softball Series inizieranno sabato 9 agosto con le prime due partite e si concluderanno nel fine settimana del 16 e 17 agosto.

La Coppa Italia

Per quanto riguarda invece la Coppa Italia, vi parteciperanno le prime quattro classificate della regular season. La classifica avulsa terrà conto esclusivamente della gara disputata con lanciatrice Afi. La Final Four è in programma il 23 agosto.

La serie A2

Nella Serie A2 di softball, invece, la lotta per la promozione nella massima serie inizierà il fine settimana del 5-6 aprile. La regular season terminerà nel weekend del 21-22 giugno: le prime due classificate di ogni girone giocheranno i playoff, mentre le squadre seste classificate disputeranno i playout in una serie al meglio delle cinque partite, con la perdente che retrocederà in Serie B. Le sfide per la finale promozione sono in programma sabato 2 e 9 agosto ed eventualmente il 10 agosto.

13022025