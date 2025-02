Comasco

LOCATE VARESINO – Incidente stradale ieri mattina in via Garibaldi a Locate Varesino, tre persone hanno avuto bisogno di cure mediche. Si tratta di un uomo di 39 anni, una donna di 59 anni e di una donna di 63 anni, Il tutto è seguito di un tamponamento fra due automobili, avvenuto alle 8.15.

Sul luogo del sinistro è accorsa una pattuglia della polizia locale, e sono arrivate due ambulanze della Croce rossa. Per chi ce n’è stato bisogno, è stato disposto il trasferimento negli ospedali di Saronno e Tradate; nessuno dei ferito è apparso in condizioni preoccupanti.

I tutori dell’ordine, come sempre in simili circostanze, hanno subito avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e mettere a fuoco eventuali responsabilità.

(foto archivio)

12022025