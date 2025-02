Eventi

UBOLDO – Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro dialettale: sabato 22 febbraio, alle 21, il teatro San Pio di Uboldo ospiterà la commedia brillante “Quello Bonanima“, diretta da Marco Biscella. La rappresentazione, un capolavoro del teatro milanese di Ugo Palmerini (portato al successo da Gilberto Govi), è l’adattamento ambrosiano in “La Bonanima” di Antonio Menichetti.

“Quello Bonanima” narra le disavventure di Tanin, un uomo il cui villaggio brianzolo è pervaso da un lutto pesante e ostentato. Il defunto, suo genero, ha scelto di togliersi la vita, e la sua famiglia non riesce a superare la tragedia, continuando a venerarlo come un santo. La moglie Lea, la suocera Adele e il maggiordomo Peder vivono immersi nel ricordo, con i ritratti del defunto appesi ovunque. Ma il lutto non è solo un dramma emotivo, è anche un fardello economico, poiché il defunto ha lasciato la moglie in un mare di debiti. A soffrire le conseguenze di questa situazione surreale è il povero Tanin, che si trova a fronteggiare l’afflizione esagerata della famiglia del defunto, pur essendo l’unico a cercare di fare i conti con la realtà. La vicenda prende una piega sempre più esilarante, con l’ingresso di Carlo, il nipote di Tanin, e l’arrivo di un mobiliere strampalato, Tagliabue. Ma la trama si complica ulteriormente quando arriva un inaspettato e sconvolgente colpo di scena.

Il costo del biglietto è di 12 euro per l’ingresso intero, mentre il biglietto ridotto per i minori di 18 anni è di 8 euro. Per maggiori informazioni e per prenotare i biglietti, è possibile visitare il sito teatrosanpio.uboldo.info.

