Groane

CESANO MADERNO – Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde in città: è stato approvato il progetto esecutivo, contenente gli obiettivi e le attività previste nei prossimi anni, con una visione di lungo termine a garanzia di una gestione efficiente e multi-obiettivo del verde, così come dell’arredo urbano e delle aree giochi presenti nei parchi.

“Per la nostra Amministrazione Comunale – spiega il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca – la gestione del verde rappresenta una priorità. Il progetto relativo alla sua manutenzione pluriennale consente una pianificazione accurata e lungimirante degli interventi. Questo programma integra la strategia complessiva già in atto per la cura del verde, con i recenti interventi nel parco di Palazzo Arese Borromeo e quelli in dirittura d’arrivo come i nuovi roseti nel Parterre e nel Giardino della Contessa, le attività per l’obiettivo di mille nuovi alberi in città, il censimento del patrimonio arboreo e il nuovo Regolamento del verde urbano. L’obiettivo è

preservare, valorizzare e implementare la bellezza e la funzionalità della vegetazione urbana, una risorsa preziosa sia per i suoi effetti positivi sul clima sia come elemento di attrattività della città.”

“Da quando ci siamo insediati per la gestione del verde abbiamo potuto contare su un vecchio appalto in essere che ha presentato alcuni limiti legati in particolar modo alle diverse condizioni meteo in cui ci si è trovati ad operare negli ultimi anni – dichiara l’assessore all’Ambiente Manuel Tarraso. Licenziamo oggi un nuovo progetto per la gestione del verde pubblico che fa tesoro dell’esperienza fatta in questi anni e apporta alcuni correttivi per meglio gestire i cambiamenti climatici e la gestione delle emergenze. Si tratta sempre di un contratto prestazionale che divide però, a differenza dell’appalto in essere, il territorio comunale in due lotti che saranno gestiti da imprese diverse per meglio gestire la pianificazione degli interventi. Ulteriore elemento di novità sarà la componente di manutenzione straordinaria sul verde che sarà già prevista nell’ambito dell’appalto. Potremo così dare attuazione a progetti di nuove

piantumazioni ma anche ad un’attività di monitoraggio e cura del patrimonio esistente. A queste risorse, 3 milioni e 852 mila euro, si sommano anche gli altri interventi e stanziamenti che in questi anni la nostra amministrazione ha destinato sulla realizzazione e riqualificazione delle aree verdi con l’obiettivo di rendere questi spazi accoglienti e funzionali per i cittadini.”

Questi i principali obiettivi del progetto:

garantire la cura del patrimonio verde comunale per le diverse tipologie individuate;

ottenere un paesaggio urbano caratterizzato da qualità estetica, funzionalità e valorizzazione agronomica;

assicurare un livello di cura che eviti possibili situazioni di degrado;

garantire la sicurezza degli utenti, dei fruitori e quella del traffico veicolare;

elevare lo standard qualitativo di fruibilità del verde pubblico;

promuovere e sostenere finalità di sviluppo e promozione sociale anche attraverso la cura e la tutela dell’ambiente e del verde pubblico.

L’affidamento dei servizi di gestione del verde pubblico, che sarà oggetto di una gara di rilevanza europea, prevede una durata di tre anni, con facoltà di proroga da parte del Comune per ulteriori due anni. Il quadro economico complessivo dell’intervento è pari a 3 milioni 852 mila euro.

Diverse e significative, dal punto di vista amministrativo e dell’efficacia degli interventi, le novità introdotte dal Comune. Per la prima volta l’appalto è suddiviso in 2 lotti (Lotto I – Ovest e Lotto II – Est), con il vincolo dell’aggiudicazione dell’appalto a due diverse imprese. L’obiettivo è favorire l’esecuzione delle lavorazioni manutentive da parte di più squadre operative in contemporanea nei due lotti, così da ridurre le tempistiche per il completamento dei singoli servizi e ottenere una maggiore omogeneità dello stato manutentivo del verde comunale.

Ogni lotto prevede entrambi i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria: interventi periodici di manutenzione di base del verde comunale (es. sfalcio dei tappeti erbosi, potatura di siepi e arbusti, trattamenti fitosanitari, diserbo, monitoraggio attrezzatura ludica) e interventi straordinari che saranno definiti annualmente nel corso dell’appalto. Questi ultimi riguardano sia interventi di manutenzione specialistica sulle alberature (es. potature, piantumazioni, abbattimenti e rimozione delle ceppaie, analisi di stabilità) sia altre tipologie di intervento sul verde secondo necessità, comprensivi di interventi a seguito di eventi straordinari, come i danni al patrimonio verde dovuti al maltempo.

È quindi compresa la reperibilità delle imprese in caso di emergenza per eventi climatici eccezionali, fenomeni divenuti sempre più frequenti che necessitano di un monitoraggio costante e di interventi tempestivi.

I servizi richiesti prevedono in modo sintetico i seguenti interventi:

pulizia delle aree verdi e dell’arredo di pertinenza;

manutenzione completa del verde compreso quello interno agli edifici di proprietà dell’Amministrazione;

manutenzione completa del verde sulle aree pertinenziali (plessi scolastici);

manutenzione degli impianti idrici a servizio del verde;

manutenzione dell’arredo urbano e delle attrezzature ludiche;

monitoraggio dello stato vegetativo e difesa fitosanitaria del verde pubblico.

Inoltre, viene richiesto il raggiungimento di obiettivi specifici, quali:

la pianificazione e l’organizzazione ottimale dei servizi in termini di costi e qualità, considerando la complessità degli interventi di manutenzione;

l’individuazione ed esecuzione della migliore sequenza temporale degli interventi manutentivi;

la garanzia delle condizioni di sicurezza per la cittadinanza.

Dalle piccole manutenzioni e dal monitoraggio di fontanelle e arredo urbano agli interventi specialistici o d’emergenza: il nuovo progetto ricomprende tutti gli aspetti che riguardano la tutela e valorizzazione del verde comunale, in un’ottica di innovazione, efficienza e qualità degli interventi sul nostro territorio.