CISLAGO – Sono ufficialmente iniziate le attività preliminari per la riqualificazione dell’area verde di via Nobile. Il Comune ha dato avvio agli interventi necessari per la perimetrazione e cantierizzazione della zona, primo passo verso il recupero e la valorizzazione di questo spazio pubblico.

Tra le operazioni in corso figurano la verifica e bonifica obbligatoria di eventuali ordigni bellici inesplosi, una misura di sicurezza prevista dalla normativa vigente per garantire l’incolumità durante i lavori. Inoltre, l’area sarà sottoposta a un’analisi per accertare l’eventuale presenza di reperti archeologici di interesse storico.

Questi passaggi rappresentano fasi fondamentali per la futura trasformazione dell’area, che mira a restituire ai cittadini uno spazio verde riqualificato e fruibile. Il Comune di Cislago continuerà a monitorare l’andamento dei lavori e a fornire aggiornamenti sul progetto.

14022025