Cogliate

COGLIATE – Una piccola rassegna cinematografica per sensibilizzare sul tema dell’affido familiare: nella sala Carlo Cattaneo di via Trento, organizzata dall’associazione Amici dei bambini, due appuntamenti rivolti a tutti e, sopratutto, a coloro che sono interessati a saperne di più sull’affido familiare.

“Gli ultimi dati ufficiali del 2023 hanno evidenziato che in Italia i minori fuori famiglia fossero poco più di 33.000 di cui solo circa 12.000 tra 0 e 17 anni accolti in famiglie affidatarie il restante in strutture residenziali – sottolinea Laura Ciapparelli, referente affido del comune di Cogliate – Se per alcuni di questi minori la soluzione delle comunità d’accoglienza rimane la più idonea, per molti di loro significa dover essere privati del calore, dell’accudimento e del senso di appartenenza che solo una famiglia può dare. Fondamentale diventa quindi sensibilizzare all’affido familiare coppie coniugate e non, con o senza figli e singoli che si rendano disponibili ad accogliere un minore che per vari motivi deve essere allontanato temporaneamente dalla propria famiglia.”

“Al Family Point – continua – il centro della famiglia dei Comuni di Cogliate, Misinto e Lazzate lo facciamo con una mini-rassegna cinematografica dedicata all’affidamento familiare organizzata dalla cooperativa sociale Aibc di Ai.Bi. (Amici dei Bambini) nell’ambito dell’iniziativa centri per la famiglia finanziato da Regione Lombardia. Le proiezioni si terranno alla Sala Carlo Cattaneo in via Trento a Cogliate e sono gratuite e aperte a tutti.”

Sabato 15 febbraio alle 21 si proietterà “Instant Family”, una commedia per tutti che, attraverso le avventure e gli aneddoti quotidiani dei protagonisti, riesce a far emergere al meglio e con onestà e chiarezza, cosa succede e cosa provano non solo i ragazzi, ma anche le famiglie durante questo periodo.

Sabato 22 febbraio sempre alle 21 verrà proiettato “The Quiet Girl” la cui visione è più consigliata ad un pubblico adulto. Una storia ambientata in Irlanda che racconta la storia di una bambina trascurata da una famiglia povera e disfunzionale che viene affidata per il periodo estivo ad una coppia di lontani parenti.

Al termine della visione chi lo desidera può fermarsi per un momento di scambio e confronto sui temi dei film. Per informazioni è possibile contattare il 3891928576, o la mail [email protected]

