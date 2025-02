Città

SARONNO/SARONNESE – E’ ricco il fine settimana di San Valentino tra letture per i più piccoli, mostre, spettacoli teatrali, incontri culturali e rassegne dei sapori come Agrumi in pieno centro a Milano.

Sabato 15 febbraio

ROVELLO PORRO – Alle 10, alla biblioteca comunale di piazza Porro, tornano gli incontri dedicati alla lettura ad alta voce per bambini e bambine di 2-3 anni. L’evento e gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0296750321.

CISLAGO – Alle 10.30, alla biblioteca civica in via Magenta 106, “Letture dei libri in lingua originale per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni”. Prenotazioni al numero 0296380722.

SARONNO – Alle 15.30 proseguono le visite guidate alla chiesa di san Francesco organizzate dai volontari di Cantastorie. Dettagli al sito internet www.cantastoriesaronno.it.

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, va in scena lo spettacolo “L’inferiorità mentale della donna” con Veronica Pivetti. Informazioni al sito www.comune.limbiate.mb.it.

Sabato 15 e domenica 16 febbraio

MILANO – Torna a villa Necchi Campiglio la manifestazione “Agrumi – Saperi e sapori dal Mediterraneo”. Per saperne di più www.fondoambiente.it.

Domenica 16 febbraio

SARONNO – Dalle 7.30 alle 16.30, torna ogni terza domenica del mese il mercatino del collezionismo & cose vecchie in piazza del Mercato.

SARONNO – Dalle 14, alla sala il Chiostro in viale Santuario, ScacchiSaronno promuove il “Torneo di Scacchi” aperto a tutti con girone svizzero a 5 turni da 15 minuti per categorie. Info e preiscrizioni al numero 3711179430.

LIMBIATE – Alle 16, al teatro comunale di via Valsugana 1 (in foto), va in scena lo spettacolo per bambini “Hansel e Gretel” di Roberto Anglisani e Liliana Letterese. Dettagli al sito internet www.teatro.comune.limbiate.mb.it.

SARONNO – Alle 16,30, nella location storica di villa Gianetti in via Roma 20 e in occasione del Giorno del Ricordo, il Comune organizza l’evento “La grande storia di Abdon Pamich dalle foibe alla medaglia d’oro olimpica. L’ingresso è libero e per maggiori informazioni si può consultare il sito internet www.comune.saronno.va.it.

SARONNO – Prosegue, nella sala Nevera di Casa Morandi in viale Santuario, la mostra “Aldo Carpi. Arte Resistenza, Vita” organizzata da A.N.P.I Saronno in collaborazione con la Società Storica Saronnese, ANED, Auser Saronno e ACLI Saronno. Dettagli al sito internet www.comune.saronno.va.it.