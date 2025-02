Comasco

TURATE – Continuano gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici pubblici del territorio di Turate, anche a seguito dei danni causati dalla grandinata del 2023.

Nelle scorse settimana sono stati realizzati i seguenti lavori ovvero la nuova impermeabilizzazione della palestra delle scuole medie; la nuova impermeabilizzazione dei colombari al cimitero comunale; la nuova impermeabilizzazione di Palazzo Caimi Pollini; la nuova copertura per la casetta attrezzi dove ci sono gli orti comunali.

L’investimento complessivo è stato, da parte dell’amministrazione civica, pari a circa 100.000 euro; somma dunque tutt’altro che trascurabile e che anzi ha rappresentato un investimento di non poco conto per il Comune locale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto; riparazioni in corso, anche per sistemare i danni per la grandinata eccezionale di due anni fa)

14022025