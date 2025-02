Città

SARONNO – Domani, 15 febbraio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, l’Enpa (ente nazionale protezione animali), sede di Saronno (via Novara 20), aprirà la sua sede per festeggiare la Festa del gatto, giornata nazionale che in realtà sarà il prossimo lunedì, istituita nel 1990 con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all’adozione dei gatti.

Durante gli orari di apertura, sarà possibile visitare la sede e conoscere sia i gatti accuditi dall’associazione, sia scoprire il mondo Enpa, le competenze e i compiti dell’associazione e il loro operato. All’ingresso sarà altresì presente una bancarella solidale per coloro che volessero diventare volontari Enpa.

