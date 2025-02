Città

SARONNO – La terza serata del Festival di Sanremo ha rimescolato ancora una volta le carte nel Fantasanremo della lega di ilSaronno, con sorpassi e ribaltoni nella classifica generale. Strategie ben studiate e bonus inaspettati hanno fatto la differenza, portando nuovi leader al vertice e alimentando la competizione.

Classifica dopo la terza giornata: Aquilone vola in testa

Dopo tre serate di Festival, la nuova capolista è Aquilone, che con 980 punti si prende la prima posizione grazie a una gestione attenta della squadra e a una serie di bonus preziosi. Subito dietro, con 925 punti, troviamo rocco3104695, che mantiene alta la pressione sulla vetta. Sul terzo gradino del podio sale Banditi, a quota 910 punti, mentre al quarto posto resiste Emis ci sento male, fermo a 905 punti.

Balzo in avanti per la direttrice Sara Giudici

All’interno della lega di ilSaronno, anche la battaglia della redazione è più aperta che mai. La direttrice Sara Giudici compie un notevole balzo in avanti, piazzandosi al 14° posto, segnale di un Fantasanremo giocato con grande attenzione. In fondo alla classifica, invece, troviamo Gaia Legnani e Marco Vago, fanalini di coda a pari merito, che dovranno puntare tutto sulle ultime serate per tentare una rimonta.

Attesa per la serata dei duetti: nuova rivoluzione in arrivo?

Con la serata dei duetti e delle cover in programma stasera, le aspettative sono altissime: il Fantasanremo potrebbe subire un nuovo stravolgimento, con l’assegnazione di bonus speciali per le esibizioni più originali e spettacolari. Le scelte degli artisti in gara e le loro sorprese sul palco potrebbero regalare svolte inaspettate nella classifica. Riuscirà Aquilone a mantenere il comando o assisteremo a un nuovo ribaltone?

La corsa al titolo del Fantasanremo è più accesa che mai!

