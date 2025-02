Cronaca

CISLAGO – Una fuga di gas ha causato disagi alla viabilità nel tardo pomeriggio di ieri giovedì 13 febbraio nella zona della rotonda tra via Carducci e via Cesare Battisti. L’episodio ha richiesto un immediato intervento tecnico, con l’arrivo sul posto delle squadre specializzate per individuare il guasto e mettere in sicurezza l’area.

L’intervento ha comportato significative ripercussioni sul traffico, soprattutto nelle fasce orarie di punta e preserali, con lunghe code che hanno interessato in particolare la direttrice tra Gerenzano e Cislago, dove si sono registrati rallentamenti per diversi chilometri. La situazione ha reso difficoltosi gli spostamenti per residenti e automobilisti in transito malgrado la presenza di semafori per regolare il flusso di auto.

L’amministrazione comunale ha informato tempestivamente i cittadini con un post sulla propria pagina Facebook, segnalando la criticità e avvisando della possibilità di disagi alla circolazione.

