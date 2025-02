news

Bitcoin Pepe è un progetto crypto che punta a portare l’universo delle meme coin attualmente su Solana, anche sulla chain di Bitcoin, la quale ha un valore strutturale decisamente unico.

Ma il token $BPEP di Bitcoin Pepe non è ancora sul mercato, in quanto acquistabile solo in prevendita. Com’è possibile quindi metterlo in portafoglio oggi, prima del listing sugli exchange?

Vediamo in dettaglio quali sono i pochi, semplici passi che l’investitore deve seguire per includere nel proprio wallet i token BPEP.

Ottenere un wallet

Il primo passaggio necessario è quello di ottenere un wallet in grado di accogliere i token BPEP.

Uno qualunque dei nomi più famosi del mercato (Metamask, TrustWallet, Ledger, ecc.) sarà adatto allo scopo, quindi la scelta va fatta in base alle proprie esigenze personali.

Una volta scelto il wallet, occorre configurarlo, avendo cura di annotare e conservare la frase seed mostrata al primo avvio, poiché servirà per ripristinare il wallet in caso di smarrimento della password.

Una volta che il wallet è configurato, è necessario scegliere quale sarà il metodo di pagamento per acquistare il token e procurarsi i fondi necessari per lo scambio, che andranno depositati nel wallet.

I fondi per acquistare

I token $BPEP possono essere comprati solo scambiando altre criptovalute molto conosciute come BNB, ETH, USDT, USDC o SOL, quindi servirà avere una di queste nel wallet.

Sono facilmente acquistabili su un qualunque exchange tra i più famosi, quali Binance, Coinbase, KuCoin e similari.

Alcuni wallet permettono anche di comprare le crypto direttamente all’interno del wallet stesso e di farlo tramite carta bancaria, ma la presenza o meno di questa opzione dipende da caso a caso.

Per procedere, nel caso non si disponesse già di un account su un exchange, occorre aprirne uno, depositare i fondi necessari, tramite bonifico o carta bancaria, e successivamente procedere a ottenere le crypto desiderate, tramite l’interfaccia di trading.

Una volta che i fondi sono disponibili, vanno trasferiti sul wallet, avendo cura di usare la medesima chain sia per l’invio che per la ricezione, per evitare di perdere i propri fondi. Nel dubbio, meglio procedere prima con una prova iniziale con un importo minimo di pochi centesimi.

Comprare i token $BPEP

Arrivati a questo punto, non resta che procedere all’acquisto dei token $BPEP. Per farlo, occorre collegarsi alla pagina di prevendita e premere il pulsante corrispondente per collegare il proprio wallet.

Fatto questo, bisogna scegliere la criptovaluta da scambiare con i token BPEP, quale quantità scambiarne e confermare la transazione. In pochi secondi i token arriveranno nel proprio wallet.

BTC Bull ($BTCBULL): la nuova meme coin per accumulare Bitcoin

Restando sempre nell’universo meme coin e, in particolare, nell’universo delle meme coin legate a Bitcoin, occorre menzionare anche un altro progetto emergente: BTC Bull ($BTCBULL).

Si tratta di un progetto innovativo che permette di accumulare Bitcoin investendo su una meme coin: qualcosa di assolutamente unico.

Ma com’è possibile fare ciò? Semplice: coloro che comprano il token $BTCBULL e lo mettono in staking otterranno delle ricompense in BTC Bull e in Bitcoin. Ci sono, infatti, due tipi di ricompense.

La prima è l’APY% (il ritorno annuo stimato), che deriva dalle ricompense passive in BTC Bull e che ammonta in questo momento a oltre il 600%, una percentuale molto generosa.

La seconda è rappresentata dagli airdrop in Bitcoin veri che BTC Bull offrirà alla sua community di investitori e che verranno lanciati in momenti molto precisi.

Quando verranno lanciati gli airdrop di Bitcoin? Ogni volta che BTC raggiungerà un traguardo storico, come è stato ad esempio il superamento della soglia storica dei 100.000 dollari di valore.

$1M raised in 2 days. 💥 The charge is real. The revolution is here. pic.twitter.com/FfA5nIJc0G — BTCBULL_TOKEN (@BTCBULL_TOKEN) February 13, 2025

In un anno come questo, che si prospetta estremamente bullish per Bitcoin e le crypto in generale, molti altri traguardi potrebbero essere raggiunti dal re delle criptovalute, che molti definiscono anche come “oro digitale”, con grande vantaggio per i detentori dei token di BTC Bull.

Inoltre, investire in questa meme coin offre altri due importanti vantaggi.

Da un lato, si ha un’esposizione a una meme coin innovativa e dotata (a differenza di molti altri asset in questo settore) di un’utilità reale. Come si sa, le meme coin sono storicamente propense a esplodere e realizzare numeri record e BTC Bull sembra avere tutte le carte in regola per far esplodere il suo enorme potenziale nelle prossime settimane.

Nel 2024 abbiamo assistito a una vera e propria “meme coin season” e questa nicchia di mercato ha performato decisamente meglio della concorrenza delle altre altcoin. Quest’anno le cose potrebbero ripetersi, dato che i fondamentali del mercato e delle meme coin sono esattamente gli stessi.

Dall’altro lato, oltre a garantire una quota di meme coin, BTC Bull offre la possibilità di ricevere ricompense attraverso la criptovaluta per eccellenza, Bitcoin, che è tra tutte la più sicura e stabile del mercato.

Si tratta, quindi, di una doppia esposizione: un vantaggio davvero enorme. Indifferentemente dal destino sul mercato della meme coin BTC Bull, gli airdrop in Bitcoin daranno quindi una maggiore stabilità al portafoglio dell’investitore, bilanciandolo con un’esposizione a BTC.

BTC Bull è già un caso all’interno del settore crypto, avendo già raccolto oltre 1,1 milioni di dollari dopo appena tre giorni dall’apertura della prevendita.

Il token BTCBULL si può comprare ora in prevendita al prezzo di lancio di 0,00236 dollari e, visti i vantaggi sopra descritti, appare un investimento estremamente promettente con un potenziale di crescita davvero enorme.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.