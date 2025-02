Eventi

SARONNO – Domenica 16 febbraio si terrà il Torneo di scacchi, organizzato da ScacchiSaronno, nello spazio “Il Chiostro” in viale Santuario (Saronno). Il torneo avrà inizio alle 14.30, con la premiazione fissata per le 18.

La competizione si svolgerà con il formato girone svizzero a 5 turni, con un tempo di riflessione di 15 minuti per ogni partita. L’evento è aperto a tutte le categorie: adulti, juniores, donne, over 70 e under 13, e ogni partecipante avrà la possibilità di sfidarsi su un piano di gioco competitivo e stimolante.

La quota di iscrizione è di 10 euro, con un’importante causa dietro: l’intero ricavato sarà destinato a sostenere la Scuola di scacchi per ciechi, un’iniziativa gratuita per persone non vedenti.

I premi verranno assegnati ai primi tre classificati per ogni categoria, con una cerimonia di premiazione che avrà luogo alle 18. La pre-iscrizione è obbligatoria per tutti i partecipanti. È possibile iscriversi contattando Luigi al numero 371 1179430 oppure al 351 7827262, in alternativa è possibile inviare un’email a [email protected].

Il torneo è sponsorizzato da Dental Center, che ha messo in palio il Primo Trofeo studi dentistici.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti