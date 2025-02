iltra2

GORLA MINORE – Incidente col monopattino ieri a Gorla Minore, si è verificato alle 8 in via Colombo.

L’allarme è ststo dato dai passanti, sul posto è prontamente accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio; i soccorritori si sono presi cura di un uomo di 36 anni, le cui condizioni non sono comunque apparese particolarmente preoccupanti; è stato visitato e medicato direttamente sul posto e non si è reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti al fine di chiarire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità dell’incidente stradale.

(foto archivio: un ennesimo incidente col monopattino si è verificato nella zona)

14022025