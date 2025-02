Cronaca

LIMBIATE – Sarà accolta a Limbiate la salma di Flavio Massa, uno dei due piloti dell’elicottero precipitato lo scorso 5 febbraio a Castelguelfo, in provincia di Parma, mentre a bordo vi era anche Lorenzo Rovagnati.

La camera ardente sarà allestita presso la casa funeraria Gianella, situata in via Monte Bianco 9 a Limbiate.

Flavio Massa, 59 anni, era volontario della Protezione civile di Limbiate e delegato del nucleo provinciale di Monza e Brianza. Per onorare il suo impegno e il servizio prestato alla comunità, domenica 16 febbraio alle 10.30 i volontari della Protezione civile di Limbiate e Desio, città in cui Massa risiedeva, si riuniranno per un momento di raccoglimento. Durante la commemorazione, i mezzi della Protezione civile saranno schierati nel cortile del Municipio.

Massa vantava una lunga esperienza come pilota e, da almeno quattro anni, dedicava il suo tempo al volontariato nella Protezione civile di Limbiate, offrendo un contributo prezioso alla comunità. Il suo impegno è stato ricordato anche dall’assessore alla Protezione civile, Cinzia Galli, che ha sottolineato l’importanza del suo operato per il territorio.

14022025