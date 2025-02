Città

VARESE – E’ Luigi Porro, 52 anni di Saronno, il nuovo presidente provinciale di Varese della Federazione italiana Pallavolo. Il cambio della guardia al timone della federazione varesina di Pallavolo è arrivato domenica 9 febbraio nel contesto di Villa Cagnola, a Varese.

Luigi Porro è stato prima giocatore per tanti anni, poi Presidente della Pallavolo Saronno. Tra i traguardi prestigiosi raggiunti come Presidente la conquista della Coppa Italia di Serie B nel 2012.

Per Luigi Porro un traguardo importante dopo 12 anni di presenza in Consiglio. Dopo tanti anni prende il posto di Alberto Bonomi che negli anni ha conseguito risultati importanti con il Comitato e con le società di Pallavolo della Provincia di Varese. Tra gli obiettivi di Porro la promozione e lo sviluppo del settore giovanile, l’attività del Mini Volley S3, la formazione e l’aggiornamento costante degli allenatori e il reclutamento di nuovi arbitri nonchè della loro formazione. Obiettivi chiari e concreti per continuare a valorizzare la Pallavolo in tutta la provincia di Varese, uno sport sempre più in crescita negli ultimi anni, sia a livello maschile che femminile.

I consiglieri eletti sono Giuliana Mutterle, Daniela Carturan, Franco Daverio, Filippo Giorgetti, Raffaella Pozzi e Silvia Buzzi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti