ilSaronnese

UBOLDO – CASTELLANZA – Si è spento stamattina all’età di 61 anni Alessandro Colombo volto noto della politica e dell’associazionismo uboldese. Era conosciuto anche per il suo lavoro come addetto stampa del Comune di Castellanza.

Originario di Tradate, comunità con cui ha mantenuto uno stretto legame, Alessandro Colombo viveva a Uboldo da vent’anni. Giornalista pubblicista dal 1985, con una laurea in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano e una maturità scientifica al Collegio Arcivescovile “De Filippi” di Varese, ha scelto di seguire la passione per la scrittura e la comunicazione. Ha collaborato con numerose testate giornalistiche, tra cui La Prealpina, Varese Sport, Varese Mese, Rete 55 e Radio Televisione Svizzera Italiana, oltre ad aver diretto riviste come Sport Sette e Hestetika Magazine. Parallelamente, ha condotto e organizzato eventi di rilievo, tra cui il Palio Città di Tradate e le celebrazioni per i 50 anni di elevazione a città di Tradate, affiancando personaggi di spicco del giornalismo e dello spettacolo.

L’impegno sociale lo ha portato a far parte del Lions Club Tradate Seprio, di cui è stato presidente per due anni, ottenendo il premio Melvin Jones Fellow per il suo impegno a favore dei più bisognosi. È stato anche socio dell’Associazione culturale Il Bacco, promotrice della valorizzazione dell’enogastronomia locale. Ha collaborato con la Sala della Comunità per la stagione teatrale e il cinema e sostenendo iniziative culturali e sociali.

Aveva una grande passione e attenzione per Gianni Rodari e il suo legame con Uboldo ha pubblicato, tra gli altri volumi, assieme a Chiara Zangarini il libro “Scritto e firmato da Gianni Rodari”. Ne era stato tratto un testo teatrale, “Io, il favoloso Gianni” recentemente portato in scena ad Uboldo con grandi riscontri.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti