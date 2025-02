Città

SARONNO – In occasione di San Valentino, il Centro Antiviolenza Rete Rosa ha diffuso un messaggio che invita a riflettere sul vero significato dell’amore. “La giornata di San Valentino dovrebbe celebrare un amore sano, un rapporto basato sul rispetto e sulla libertà. Troppo spesso però, le donne vivono imprigionate nel loro ‘amore’. Oggi più che mai ribadiamo che l’amore non possiede, né vuole essere posseduto. Se stai vivendo una relazione violenta, non sei sola: noi ti possiamo aiutare, ogni giorno, a ritrovare la libertà. Rete Rosa c’è.”

Rete Rosa è un’associazione odv con sede a Saronno, in Casa di Marta in via Petrarca 1, che si dedica al contrasto della violenza di genere e alla promozione della prevenzione del maltrattamento. Il Centro di Ascolto è aperto il lunedì e il venerdì dalle 14.30 alle 17.30 e il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30. Per contattare l’associazione, è possibile chiamare il numero 02 210 65 826 durante gli orari di apertura; al di fuori di tali orari, si può lasciare un messaggio in segreteria per essere richiamati. Inoltre, è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected].

In questo giorno dedicato all’amore, Rete Rosa ricorda l’importanza di relazioni basate sul rispetto reciproco e offre supporto a chiunque stia affrontando situazioni di violenza, sottolineando che non si è mai soli e che l’associazione è pronta ad aiutare a ritrovare la libertà.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti