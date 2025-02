Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota e la poesia che Chiara Angaroni, presidente della commissione Cultura di Saronno, ha dedicato al giorno di San Valentino.

Come Presidente della Commissione Cultura, desidero celebrare l’Amore con la bellissima poesia di Beatrice Zerbini.

La poetessa è stata ospite del Festival della Poesia Giorni diVersi e ricordo che a Marzo il Festival giungerà alla sua quarta edizione facendo diventare Saronno una città della Poesia.

Con questa Poesia vorrei trasmettere l’importante messaggio che non bisogna mai cercare di essere ciò che non si è per assecondare o per farci amare, soprattutto in un periodo storico in cui i femminicidi e la violenza domestica stanno aumentando.

Sii solamente quel che sai,

non confonderti per me,

non apparirmi.

Ciò che non ti è identico

non lo voglio; voglio solo

la meraviglia;

anche se ora

mi innamora

tutto ciò che ti assomiglia.

