SARONNO – “Ci è stato comunicato che abbiamo ottenuto l’accreditamento Erasmus+ Azione Ka120 attraverso il quale avremo fondi per realizzare mobilità, scambi ed esperienze formative all’estero per i nostri studenti e per il personale scolastico”. Lo comunicazione giunge dal liceo classico statale Legnani di via Volonterio a Saronno.

Proseguono dal liceo saronnese: “Grazie a questo accreditamento i nostri studenti, individualmente o in piccoli gruppi, potranno trascorrere periodi all’estero da un minimo di 5 giorni a un massimo di 3 mesi, con copertura quasi totale delle spese sostenute. Ciò gratifica l’impegno profuso dal nostro Istituto nell’ultimo triennio per entrare a far parte di una prestigiosa rete di scopo volta a potenziare esperienze di scambio e partenariato internazionale e, al contempo, riconosce ulteriormente la qualità dell’offerta formativa del Liceo, da sempre aperta all’internazionalizzazione in contesti europei ed extraeuropei”.

(foto arcihivio: una immagine del liceo Legnani di Saronno, che è sempre all’avanguardia per i propri studenti)

14022025