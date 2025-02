Città

SARONNO – Importante appuntamento Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) domenica al Paladozio di Saronno, in via Biffi.

Si tratta della prima riunione indoor organizzata in Lombardia, frutto della collaborazione tra Fisdir Lombardia e Osa Saronno Libertas, che da ormai diversi anni si è attivata anche nel settore degli atleti con disabilità lavorando con personale specializzato affinché lo sport possa essere un’opportunità d’inclusione.

«Si tratta di una manifestazione interregionale del Nord Italia», spiega Carla Benzi, tecnico regionale Fisdir che si occupa del settore in Osa, «alla quale hanno aderito ben 13 squadre per un totale di 93 atleti partecipanti. Di queste squadre, una arriva da Modena, una da Verona e una da Padova, senza contare quelle provenienti dalla Val Camonica, dal Varesotto, da Lecco, da Monza e infine una squadra Marchigiana».

Un evento importante per il settore, quindi, nel quale la partecipazione massiva si vedrà nella categoria Promozionale, con oltre 75 atleti maschi partenti nella gara dei 60 metri piani, disciplina nella quale si sfideranno anche atleti della categoria C21 della Nazionale paralimpica (la categoria degli atleti affetti da sindrome Down).

Tra le atlete in gara, Nicole Orlando, primatista mondiale nel giavellotto e campionessa paralimpica C21, Chiara Zeni, primatista mondiale nel salto in lungo indoor e campionessa paralimpica C21, e Bianca Salvatore Gabriele, detentrice del record italiano sui 60 h indoor agonista II1.

«Sarà una giornata intensa ma che ci ricompenserà degli anni di lavoro come ASD nella promozione di attività sportive inclusive», conclude Antonio Leo, presidente di OSA Saronno Libertas, società tra le poche in Lombardia – se non l’unica – a essere impegnata in tutte le categorie dell’atletica, dai CAS ai Master, con l’attività Fisdir come emblema di un impegno a tutto campo per promuovere l’atletica a livello territoriale.