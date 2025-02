Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della lista civica Obiettivo Saronno in merito allo scandalo del teatro Pasta con la sottrazione di fondi.

“Un bel tacer non fu mai scritto … mai come nel caso del recente scandalo dei fondi sottratti al Teatro Pasta il detto sembra calzante. Riepilogando: l ’amministrazione Airoldi viene a conoscenza – senza alcun merito proprio e solo a seguito di un controllo di routine eseguito da una banca – di debiti segnalati in Centrale rischi, ma non riportati nei bilanci ufficiali della Fondazione che gestisce il teatro saronnese. Partono i dovuti controlli e con il supporto della Guardia di Finanza si appurano una serie di fondi sottratti da una dipendente per un importo, sembra, di circa 450.000 euro. La notizia rimane segreta per oltre un anno e mezzo, ed esce in uno degli (ormai innumerevoli) momenti critici di un’Amministrazione già traballante da mesi e che sabato 15 febbraio in consiglio comunale vedrà la sua sopravvivenza appesa per l’ennesima volta ai voleri dei Gilli padre e figlia, come succede nelle migliori monarchie.

È evidente come l’amministrazione sia stata presa in contropiede dall’ uscita della notizia: forse si sperava che – ad oltre un anno dalla scoperta (la dipendente è stata licenziata e febbraio 2024) – il tutto passasse sotto silenzio stampa ed i cittadini paganti non venissero informati.

Il buon gusto vorrebbe che – dopo aver reso edotti gli ignari saronnesi di quanto è stato fatto con i loro soldi da almeno sei anni a questa parte (tre di amministrazine Airoldi e tre di Amministrazione Fagioli) senza che nessuno mai controllasse – per pudore si tacesse. Invece sono partiti con squilli di tromba gli elogi sperticati di tutta la maggioranza ad un’Amministrazione che ha scoperto il tutto per puro caso e senza aver fatto nulla di propria volontà che mirasse a scoperchiare il calderone.

Quello che emerge e che lascia basiti in tutta questa vicenda è l’ennesimo sperpero di denaro pubblico a cui si assiste. Il teatro da anni chiude in perdita, con il Comune che ha sempre coperto i fondi mancanti per cifre decisamente importanti (l’ultimo trasferimento è di € 240.000).

Data la situazione critica, si presumeva che la gestione venisse verificata attentamente e che i costi e le spese fossero passati al vaglio in modo certosino. Invece si scopre – almeno nella versione che ci viene narrata – che nessuno in tutti questi anni ha mai controllato in prima persona conti correnti, estratti conto di carte credito, situazione banche.

Molti rimangono i punti oscuri: possibile che non esistesse nessun tipo di controllo incrociato? Che una persona sola avesse una libertà d’azione illimitata con soldi pubblici e che sia stata capace da sola di gabbare colleghi, membri del Cda, commercialisti, revisori dei conti? Che nessun fornitore o istituto di credito abbia mai contattato altri per solleciti sui pagamenti o chiarimenti?

Ci auguriamo che l’indagine della Guardia di Finanza possa continuare e chiarire tutto ciò – moltissimo – che rimane di inspiegato in questa vicenda, poiché i controlli fatti fino ad ora si sono fermati al 2017, ma le sottrazioni potrebbero essere iniziate anche molto tempo prima. Ci auguriamo che tutti coloro che sono coinvolti consapevolmente od inconsapevolmente in questa bruttissima storia non abbiano avuto un atteggiamento omertoso.

Rimane l’amarezza per la leggerezza con cui più Amministrazioni saronnesi hanno coperto senza controllo il buco nero del Giuditta Pasta e si pongono seri interrogativi su quale debbano essere i limiti e le politiche per la futura gestione del teatro saronnese.

