Softball

CARONNO PERTUSELLA – È iniziata con il piede giusto la stagione del softball per la Rheavendors Caronno, che ha esordito con impegno e determinazione nei tornei indoor che si stanno tenendo in quesro periodo. Le giovani atlete della categoria Under 16 si sono messe in luce con prestazioni convincenti, conquistando tre vittorie nel fine settimana appena trascorso.

Il team caronnese ha mostrato carattere e capacità tecniche, affrontando con successo le avversarie e dimostrando un’ottima preparazione in vista della stagione all’aperto. Un avvio promettente che lascia ben sperare per il proseguimento dell’annata sportiva.

La società ha voluto esprimere il proprio orgoglio per le ragazze, congratulandosi per i risultati ottenuti e per la dedizione dimostrata in campo. Il percorso di crescita delle giovani atlete continua con entusiasmo, puntando a nuove soddisfazioni nelle prossime competizioni.

(foto di gruppo per la U16 della Rheavendors Caronno. La stagione 2025 sta muovendo le prime mosse con i tradizionali tornei indoor inbvernali)

14022025