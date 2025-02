Groane

MISINTO – Si terranno oggi, venerdì 14 febbraio, i funerali di Simeone Ottavio Sardena giostraio progetto il Città Satellite il primo grande luna park urbano stabile d’Italia.

Tutto iniziò nel cuore del Parco delle Groane, tra il 1964 e il 1965, sorse “Città Satellite”, successivamente nota come Greenland, un parco divertimenti pionieristico per l’epoca. L’iniziativa nacque dalla collaborazione tra il commendatore Giuseppe Brollo, imprenditore trevigiano e appunto il giostraio Simeone Ottavio Sardena. Su un’area di oltre 374.000 metri quadrati, il parco offriva attrazioni come montagne russe, piste per go-kart, un laghetto per la pesca sportiva e numerose giostre tipiche dei luna park. Negli anni ’80, Greenland raggiunse il suo massimo splendore, diventando meta prediletta per famiglie e giovani lombardi. Tuttavia, a partire dai primi anni 2000, iniziarono le difficoltà: problemi gestionali e irregolarità che portarono al sequestro del parco nel 2002. Nonostante tentativi di rilancio e progetti di riqualificazione, l’area cadde progressivamente in abbandono. Nel 2018, parte delle strutture furono demolite, e nel 2020 fu stipulata una convenzione per la valorizzazione dell’area, che prevedeva la costruzione di un luna park più piccolo, piste ciclabili e parcheggi. Tuttavia, il progetto non si concretizzò e, nel 2023, l’area tornò nuovamente in vendita.

Simeone Ottavio Sardena si è spento all’età di 91 anni e viveva a Misinto. Al termine del funerale, in programma alle 15,30 nella chiesa parrochiale, però la salma sarà tumulata a Mortara dove l’imprenditore era nato.

