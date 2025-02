iltra2

VEDANO OLONA – Anche il Comune di Vedano Olona parteciperà all’iniziativa nazionale “M’illumino di meno 2025″, la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e la sostenibilità promossa annualmente da Rai Radio2.

Nella notte di domenica 16 febbraio, le luci di Villa Aliverti di Largo Magnani, storica sede municipale, rimarranno spente in segno di adesione all’iniziativa e come gesto dimostrativo volto a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di un uso consapevole delle risorse energetiche.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a partecipare attivamente, adottando semplici azioni quotidiane per ridurre il consumo di energia, come spegnere le luci non necessarie, limitare l’uso degli elettrodomestici e preferire mezzi di trasporto sostenibili.

“M’illumino di meno” rappresenta un’occasione per riflettere sull’impatto ambientale delle nostre abitudini e per promuovere comportamenti più sostenibili, un piccolo gesto che può contribuire a un futuro più green.

(foto: una veduta di Villa Aliverti)

14022025